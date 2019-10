Chevrolet Spark GT Activ: Actualizando un viejo conocido para la aventura

El Chevrolet Spark GT Activ es un vehículo con espíritu de trocha en un paquete muy conocido por los colombianos.

El 2019 ha sido un año muy duro para Chevrolet y GM Colmotores. Superado por Renault como la marca de mayores ventas en Colombia, ha visto el fin de la línea Spark Life y el éxito limitado de sus apuestas en SUV. Aún así, la línea Spark GT ha tenido un gran potencial, reforzado por el tres volúmenes Beat. La última de esas apuestas, presentada hace casi un año en el Salón del Automóvil de Bogotá, es el Chevrolet Spark GT Activ, un auto de concepto aventurero.

El apellido Activ de la marca del corbatín se basa en esa idea de hacer más robustos los vehículos de calle y ponerles "aventura". La más exitosa en el mercado es la línea Stepway de Renault, que actualmente tiene el Sandero, está en el concepto básico del Kwid y próximamente verá la llegada de un Logan con suspensiones reforzadas. Otras marcas como Volkswagen (con el Fox Xtreme), Kia (con el Picanto X-Line) y Fiat (con el Uno Way) tienen este elemento.

Colmotores le dio al Spark GT de manufactura nacional un impulso al reforzar las suspensiones y aplicar plásticos robustos. Esto se nota sobre todo en la parrilla, rodeada de elementos plásticos negros y una placa antideslizamiento protegiendo la parte inferior del elemento frontal. Las exploradoras son mucho más amplias, pero el resto del elemento visual se mantiene. La línea general, con solo 3.7 metros de longitud, es la ya conocida y actualizada en 2018 por la marca.

La sensación de altura se potencia con protectores plásticos en la carrocería y guardabarros y rieles en el techo. Se suma un spoiler en el color de la carrocería que rodea el parabrisas trasero y cambia el corte general. Afecta muy ligeramente la visibilidad hacia atrás pero es efectivo para impedir que se adhiera polvo o agua lluvia al vidrio.

El interior, para quienes tienen un Spark GT, no cambia mucho. Hay apliques metálicos blancos en el tablero y puertas, así como una vistosa tapicería en tela con el nombre "Activ" bordado. El espacio es razonablemente amplio para cuatro personas, aunque el baúl sigue siendo muy pequeño. Además, el corte de las ventanas dificulta la visibilidad trasera, un problema de todos los vehículos de la línea que se agrava al no contar con ninguna asistencia de parqueo: no hay sensores ni cámara de reversa.

Altura para las trochas y huecos

El tren motor del Chevrolet Spark GT Activ no varía con respecto al de sus hermanos Spark GT y Beat. Es el motor de 1.2 litros y 81 caballos de potencia acoplado a una excelente transmisión mecánica de cinco velocidades. La caja aprovecha al máximo la potencia del motor, dando una agilidad en ciudad encomiable. En autopista, aún con cupo lleno, PUBLIMETRO pudo circular sin problemas a buena velocidad, aunque tomando su tiempo por el reducido torque.

El principal elemento diferencial del Activ es la suspensión, reforzada y levantada 8 milímetros respecto al Spark GT normal. Suena a poco, pero la diferencia es muy notoria en destapado o en los obstáculos cada vez más frecuentes en las calles. Mientras el vehículo básico sufre con los resaltos, el Activ los absorbe con facilidad. También ayudan los mínimos voladizos, que además hacen muy sencillo maniobrar en curvas cerradas o esquinas, y facilitan la labor de parqueo que se dificulta por la dificultad de ver hacia atrás.

También se destaca un consumo de gasolina reducido, que en la prueba de PUBLIMETRO por carreteras, autopistas y trochas de Boyacá superó los 60 kilómetros por galón. Un elemento que no gustó es la falta de seguridad que da al tomar curvas a velocidades de más de 60 km/h. El alto centro de gravedad genera desconfianza, y el comportamiento al límite demuestra la falta de control de estabilidad.

El carro en un minuto

Modelo: Chevrolet Spark GT Activ 2020

Motor: 1.2 litros, cuatro cilindros. 81 caballos de potencia, 105 Nm de torque.

Transmisión: Mecánica de cinco velocidades.

Tracción: delantera.

Positivo: Económico, cómodo, mecánica ampliamente conocida, tecnología de entretenimieno.

Negativo: Faltan asistencias de seguridad, visibilidad trasera, precio.

Precio: $41'990.000

Un tipo de tecnología

La falta de control de estabilidad demuestra que el Chevrolet Spark GT Activ viene con el mínimo necesario en estos aspectos. Tiene solo dos airbags, anclajes Latch para sillas de niño y ABS con EBD, pero no cuenta con asistencias como sensores de parqueo, cámara de reversa o control de tracción. Esto lo afecta con respecto a vehículos de gama inferior que traen ya cuatro airbags o control de estabilidad.

Ante estos vehículos, Chevrolet responde con el brillante sistema de entretenimiento MyLink, muy capaz e intuitivo. Este cuenta con conexión a Apple Carplay y Android Auto, controles en el timón (ajustable en altura) y pantalla táctil de 7 pulgadas. Además cuenta con accesorios que se han vuelto de norma, como el aire acondicionado o cuatro vidrios eléctricos. No cuenta, eso sí, con las asistencias del sistema Chevystar.

Todo esto conduce a un vehículo muy compacto y básico, casi de entrada, donde el principal diferencial es la comodidad. En esto gana con respecto a rivales como el Renault Kwid y el Fiat Uno Way, ambos de origen brasilero. Pero el precio vuelve a poner en duda la situación: a 42 millones de pesos, se va muy por encima del precio de ambos vehículos.

La situación actual de la tasa de cambio del dólar los ha acercado un poco, lo que es una ventaja para el Chevrolet Spark GT Activ por su manufactura en Colombia. No es el vehículo de entrada que era el Spark Life, pero ya el mercado exige más cosas. Cabe esperar que el mismo éxito que han tenido el GT y el Beat se vea, por el bien de los trabajadores de Colmotores y de la industria del país.