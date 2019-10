Nacional vs. Envigado: los verdolagas no quieren perder el liderato de la Liga

Semestre lleno de altibajos para el conjunto antioqueño. A pesar de ser líderes, el estilo de juego no convence. De hecho, las críticas contra el equipo no se han hecho esperar. Eso sí, el más señalado ha sido Juan Carlos Osorio, cuyas variantes no gustan y siembran dudas en la hinchada. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Atlético Nacional VS Envigado ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

Los números no son malos. Actualmente, acumulan 33 unidades, producto de nueve victorias, seis empates y tres derrotas. Sin embargo, vienen de perder un encuentro crucial y contra un rival directo. En el estadio Pascual Guerrero cayeron 2-1 frente al América de Cali, exponiendo un nivel bastante bajo.

Es así como, ante Envigado, un contrincante que no representa mucho peligro, esperan levantar y reivindicarse. Además, en caso de no hacerse con los tres puntos, Nacional pondría en peligro seguir como puntero. Y es que América suma 32, Junior tiene 31 y Cali y Alianza están con 30.

Día: 23 de octubre

Hora: 6:15 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

