Boca Juniors vs. River Plate: ¡Último round! Se define el primer finalista de la Copa Libertadores

¿Revancha o no? Imposible olvidar lo acontecido el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Dicha fecha pasó a la historia y con justa razón. El Millonario y el Xeneize definieron al campeón de la Copa Libertadores 2018 en una final inédita. Y es que fue la primera vez que ambos clubes se vieron las caras en esa instancia y la primera vez en la historia que un encuentro de ese torno se disputó afuera del continente. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Boca Juniors VS River Plate ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Semifinal Vuelta Copa Libertadores)

Tras el pitazo final, River Plate gritó campeón, lo que significó un duro golpe para la historia de Boca Juniors. Sin embargo, el destino decidió que volvieran a medir fuerzas antes de lo pensado. En la actual edición, los dos conjuntos definirán al primer finalista. Eso sí, los dirigidos por Marcelo Gallardo cuentan con una ventaja de dos goles, permitiéndoles soñar con una nueva final y, por qué no, con otro título.

Para algunos esta es la oportunidad perfecta para que Boca Juniors tome revancha de lo que sucedió en Madrid. No obstante, para unos cuantos no es igual, ya que no se define al campeón. Aunque más allá de ello está en juego el honor. Por eso, de seguro, en La Bombonera ninguno se guardará absolutamente nada. De hecho, se espera un partidazo bastante intenso y lleno de emociones.

Ver EN VIVO Boca Juniors VS River Plate ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Semifinal Vuelta Copa Libertadores

Día: 22 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (Colombia) // 21:30 hrs (Argentina)

Canal: Fox Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)