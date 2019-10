Ahora Gustavo Petro y el Tino Asprilla se agarran por Álvaro Uribe

Una nueva discusión, debido a temas políticos, se desató en redes sociales. Esta vez Gustavo Petro y el Tino Asprilla se agarraron por Uribe.

El expresidente fue el motivo de esta discusión en Twitter. Esto, después que el Tino reconociera abiertamente que es uribista.

Todo empezó por una entrevista que le hicieron en W Radio al Tino. Ahí empezaron a preguntarle por temas políticos y en un momento mencionaron al senador Petro.

"Creo que lo de Petro hacia Uribe no es política, eso ya es odio personal", dijo el Tino.

Pero pasó poco tiempo para que Gustavo Petro le respondiera. Y en un trino le respondió:

"Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo. Pero de nuevo repito, si yo hubiera sido futbolista, y el Tino lo hizo muy bien, y hubiera sido compañero de Andrés Escobar, jamás hubiera apoyado a sus asesinos".

El mensaje de Petro, sin duda, tocó un tema delicado como lo fue la muerte de Escobar.

Entonces, el Tino le respondió de vuelta: “Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no solo llega por los libros”.

Y agregó: “Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de José Raquel Mercado”.

