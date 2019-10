Con piedras y palos agredieron a periodista que investigaba presunta compra de votos

En la emisión de Noticias UNO se conoció el deplorable hecho. Allí, informaron que el periodista Iván Serrano se desplazó hasta Fontibón para “verificar la pavimentación que, con un contratista de la alcaldía local, estaría haciendo una urbanización ilegal, repleta de propaganda del candidato al Consejo, Samuel Arrieta, pero lo sacaron a pedradas”

Hoy nos sacaron a pedradas de un barrio en Fontibón donde cubríamos una historia de votos a cambio de pavimento para una vía, no se pierdan el informe este fin de semana en @NoticiasUno #YoVeoNoticiasUno pic.twitter.com/zrFjgiqmCz — Ivan Serrano (@IVANSERRANOAL) October 4, 2019

Según reveló el periodista, “la pavimentación sería a cambio de votos” para el candidato anteriormente nombrado. El señalado pertenece al partido Cambio Radical y su fórmula, Liliana Bernal, también estaría implicada. Dichas denuncias fueron hechas por el edil de Fontibón, Giovanny Suárez.

Cabe resaltar que luego de las denuncias, un líder de su campaña tuvo que salir del país por amenazas. Por eso, la alcaldesa de la localidad, Johanna Bocanegra, cercana al grupo político del ahora candidato Samuel Arrieta, se pronunció. En sus declaraciones dejó claro que no tenía nada que ver.

“La pavimentación corre por cuenta de los vecinos y que la maquinaria no fue enviada por ella, ya que no tienen ese tipo de maquinaria y no son dueños de eso”

Infortunadamente, la investigación no terminó en buenos términos. Y es que tanto el periodista como el fotógrafo fueron agredidos por parte de los vecinos.

“Fue hasta la calla a grabar las obras. Sin embargo, la labor periodística fue impedida por los vecinos, quienes con palos y piedras fueron expulsados. Por fortuna, el fotógrafo estuvo a salvo cuando fue recogido por uniformado del ejército que, de casualidad, pasaba por el lugar”

Sin embargo, todo no terminó ahí. “Aunque una cámara de seguridad del distrito grabó la agresión, los videos les fueron negados al noticiero por el secretario de seguridad, Jairo García”.

También le puede interesar: