'Manguito' defiende a capa y espada a 'Vargasvil' y dice que gracias a él es senador. Contó en un entrevista cómo lo conoció y por qué le agradece tanto.

El senador Jonatan Tamayo, conocido como 'Manguito', dejó ver la profunda admiración que siente por Crisanto Vargas, 'Vargasvil'. Esto, pese a las denuncias que se conocieron sobre pederasta.

Según 'Manguito', el humorista y ahora candidato a la Asamblea de Antioquia por el Centro Democrático, lo salvó cuando era niño.

@VargasvilCol a los 8 años me sacó de un semáforo,a los 9 me invitó a su elenco a los 12 logre ser el humorista más joven en sábados felices.Pagó el entierro de mi madre y en parte por él soy senador de la República, @NoticiasUno no respeta la honra de quienes sean cercanos al Cd pic.twitter.com/vtL2BGetTs

— Manguito Senador 🇨🇴 (@jonatantamayop) October 21, 2019