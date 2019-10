Gobierno aclara dudas del pedido de Duque sobre la reelección indefinida

Este fin de semana, por medio de la Cancillería, se conoció que el Gobierno de Iván Duque solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Opinión Consultiva sobre la figura de la reelección presidencial indefinida.

La noticia generó de inmediato reacciones en sectores de la oposición, quienes aseguraron que la consulta a la CIDH abriría las puertas a una posible reelección del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe.

Pero, de inmediato, el Gobierno le salió al paso a estas afirmaciones.

De nuevo la Cancillería aclaró que esta es una consulta que se hace en materia de política exterior y está relacionada con el principio de la legalidad que promueve el Gobierno de Duque.

“La solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos. Gobiernos que en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, aclaran que este asunto estaría más relacionado con el caso de Evo Morales en Bolivia o, por qué no, con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante la instalación del Período 62 Especial de Sesiones de la CIDH el pasado 26 de agosto, el Presidente Duque manifestó: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado en medio de bochornosas y abominables dictaduras; pero hoy, cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras”. Y luego agregó: “Casos como el de considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos”.

Pese a que el mandatario en ese momento no se refería a Colombia, algunos personajes políticos sintieron que aplicaba al país, como lo expresó Gustavo Petro.

No es el caso de Colombia

De hecho, Duque aclaró que en el caso de Colombia, la reelección estaba prohibida.

“La reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional. Siendo así, las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto".

