VIDEO: Abuchean a Uribe en su propia tierra con una agresiva frase

Un nuevo feo episodio tuvo que vivir el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. En medio de un acto de cierre de campaña en su propia tierra, en Antioquia, en el municipio de El Santuario.

Allí, ele expresidente estaba presentando a su candidato a la Alcaldía, cuando varios pobladores empezaron a gritarle varias cosas, pero una llamó la atención de los asistentes al evento.

"¡Yo no quiero ser un falso positivo!”, empezaron a gritar unos asistentes a la manifestación política, que ante los ánimos caldeados con los simpatizantes de Uribe, gritaron muchas cosas más, con el fin de sacar al senador del evento.

“¡Genocida!”, “¡Uribe no es El Santuario” y “¡fuera, fuera!”, fueron las frases con las que atacaron al expresidente en su propia tierra y es que esta no es la primera vez que esto sucede. Ene sta campaña las cosas no han estado fáciles para el líder del uribismo.

Desde que el senador Álvaro Uribe estuvo de campaña por La Calera, las cosas no le han salido bien en sus recorridos por las ciudades.

Aunque el político goza de gran fanaticada, varias han sido las ocasiones en donde el senador tiene que salir abucheado de diferentes lugares.

Hace poco se dio en Córdoba, en donde vive y tiene gran electorado; también le sucedió en Bucaramanga.

En La Calera, los gritos fueron tan intensos que el expresidente amenazó con callar a los manifestantes, sin saber de qué forma.

También se registró en Marinilla, Antioquia, la tierra uribista por excelencia, en donde le gritaron "paraco" y "el pueblo está berraco".

No es la única vez que esto se da en tierra antioqueña, en donde ya se habían presentado las manifestaciones en Itaguí, en donde también salió abucheado.

Este es el video en donde se muestra lo sucedido con Álvaro Uribe en El Santuario:

Abuchean a Álvaro Uribe en su propia tierra para sacarlo de una manifestación política.

#ANTIOQUIA. Expresidente Álvaro Uribe Vélez fue abucheado en el mpio. de El Santuario, al oriente antioqueño, cuando acompañaba al candidato por la alcaldía Juan David Zuluaga. pic.twitter.com/kAw1LEPslK — El Pregonar (@ElPregonar) October 21, 2019

Cuando a uno lo rezhazan en su casa… "Santuario Antioquia Domingo 20 de Octubre 2019" pic.twitter.com/18UiZGavKs — Jose Ignacio Llinás Chica (@josellinas70) October 21, 2019

