Otras mujeres denuncian que fueron acosadas por el mismo hombre en Transmilenio. Se trata del sujeto que se masturbó y eyaculó encima de una joven en días pasados.

Tras conocerse la denuncia en redes sociales otras mujeres comentaron. Aseguraron que se trataba del mismo sujeto.

Al parecer, el hombre hace lo mismo con todas sus víctimas.

A mi denuncia se suman más, espero las personas que lo defienden tengan la posibilidad de leer esto pic.twitter.com/DotdykIWam — 🥽 (@although_sc) October 20, 2019

La mujer que en días pasados denunció el hecho aseguró que ocurrió cerca a la estación Restrepo. El sujeto la amenazó con un cuchillo y por eso ella no pudo hacer nada.

"Íbamos más o menos en la estación del Restrepo. Cada vez me corría más tratando de que no se me acercara pero fue imposible. Para ese momento mi cara de angustia era más que notoria pero nadie lo nota. Tenía a dos muchachas al lado pero ellas venían muy concentradas hablando", escribió.

En el trino de la víctima muestra fotos de la cara del hombre.

Ahora las mujeres que también dicen ser víctimas del mismo hombre están planeando poner la denuncia formal. Además, las autoridades dicen que avanzan en una investigación para dar con el paradero del sujeto.

