Los duros comentarios de Vicky Dávila contra Duque

Vicky Dávila, en su columna, comparó a Iván Duque con un holograma y lo acusa de no haber trabajado en su gobierno.

El gobierno de Iván Duque ha tenido una fuerte serie de problemas en los últimos meses. El último de estos fue la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento en medio de una polémica por su trámite en el Congreso. Todo esto ha hecho que incluso grandes simpatizantes del gobierno, como la periodista Vicky Dávila, lo critiquen.

Dávila critica justamente el trámite de la Ley de Financiamiento y las decisiones del ministro Alberto Carrasquilla. "Carrasquilla es solo uno de los problemas de Duque.En el fondo, aquí hay una verdad incontrovertible: el Gobierno lo está haciendo muy mal. Falta rigor, compromiso, experiencia y sentido común. Falta una cabeza que dirija y guíe, falta alguien que actúe con determinación", dice la columna.

Además de esto, Vicky Dávila es muy crítica con una serie de fallos del Gobierno, el cual va "de tumbo en tumbo". Dávila rechaza, entre otros, el informe sobre Venezuela en la ONU, el tiempo perdido en objetar la ley de la JEP, las fugas de Aída Merlano y Jesús Santrich, la pérdida en la Corte Constitucional de la lucha por las fumigaciones aéreas, entre otros.

Pero las palabras más virulentas de la columnista son contra Duque. "He llegado a la triste conclusión de que el presidente Duque es como un holograma, como una ilusión, su mandato no tiene fondo, no tiene cuerpo, todo lo sobrepasa", dice.

Duque: el inexperto, el distraido, el ignorado por sus ministros, al que le quedó grande gobernar, porque así estamos, en una ausencia total de gobierno. Duque, el que nada le ha salido bien. Duque, el presidente holograma. #ElHolograma pic.twitter.com/zcSxia9FLR — Rebeca González (@_ajaytuque) October 20, 2019

Vicky termina afirmando que solo le quedan dos años para enderezar el camino. Esto, debido a que el 2022 se irá en campañas políticas, como la que se adelanta actualmente. Así, el último año de gobierno sería "con el sol en la espalda".