¿Demandará hermano de Pablo Escobar a Elon Musk por robarle un invento?

Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, aseguró que el fundador de Tesla y SpaceX le robó una idea.

Roberto Escobar, conocido como "el Osito", promete convertirse en nueva fuente de polémicas. El hermano de Pablo Escobar aseguró una millonaria demanda para hacerse a los derechos del nombre de su hermano, en medio de la polémica por series como Narcos, de Netflix.

Roberto es dueño de Escobar Inc., empresa que asegura ser la propietaria de los derechos de la marca comercial "Pablo Escobar". Su director operativo, Daniel Reitberg, aseguró al portal TheNextWeek.com que ganó una disputa de 3 millones de dólares por el dominio pabloescobar.com.

Este sitio, según Reitberg, servirá para vender productos y mercancías con el nombre del capo del Cartel de Medellín. Entre estos estaría un lanzallamas que, según la compañía, fue plagiado por Elon Musk. Por esto, Escobar Inc. presentaría una multimillonaria demanda contra el fundador de los vehículos eléctricos Tesla y la compañía espacial SpaceX.

De acuerdo con el portal Gizmodo, un ingeniero de The Boring Company, propiedad de Musk, visitó el complejo del hermano de Pablo Escobar en Medellín en 2017. Allí vio un prototipo del lanzallamas que Escobar Inc. vende en línea. The Boring Company presentó su propio lanzallamas meses después.

El lanzallamas de Musk recaudó millones de dólares en sus primeros días. Pero el hermano de Pablo Escobar y su empresa buscarían demandarlo por el presunto plagio. "Elon Musk caerá pronto, estamos preparando unos casos gigantescos en su contra", aseguró Reitberg. Añadió que presentarán "tecnologías innovadoras" que acabarían, incluso, con el gigante Apple.