Mallorca vs. Real Madrid: el líder, a enfocarse en la Liga

Aunque no hubo fútbol de clubes entre semana, para el Real Madrid no fue una semana más. Las energías se las llevó el clásico postergado de la próxima semana ante el Barcelona, que finalmente se jugará el 18 de diciembre. El link para ver EN VIVO Mallorca vs Real Madrid ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

No obstante, algunas cosas más pasaron en el mundo blanco. Por un lado, las lesiones de Gareth Bale y Luka Modric durante la fecha FIFA preocupan a Zinedine Zidane. Aunque el rival de este sábado sea el Mallorca, el plantel blanco se queda pequeño con las ausencias del croata y el galés.

Para su reemplazo, Zizzou piensa poner a James Rodríguez en el mediocampo y Vinicius Jr. en la delantera.

Otro de los problemas de último momento es la ausencia de Daniel Carvajal. El lateral fue desafectado y en esa posición estará Álvaro Odriozola como inicialista.

En la lista de viajeros a Mallorca también destacan las presencias de Brahim Díaz y Rodrygo. Los jóvenes vuelven a tener la confianza de Zidane, quien no había contado en demasía con ellos.

