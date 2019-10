Eibar vs. Barcelona: los blaugranas no quieren perderle pisada al líder, Real Madrid

Partido clave en el estadio Municipal de Ipurúa. Allí, los culés no tienen más remedio que ganar o ganar. De no hacerlo, podrían ceder más terreno en su lucha por hacerse con el título de La Liga. Además, la victoria serviría como envión anímico pensando en el duelo ante Slavia Praga por la Champions League. (El link para Ver EN VIVO Eibar VS Barcelona ONLINE Gratis Ahora Streaming La Liga lo encuentra más abajo)

Actualmente, se ubican terceros con 16 puntos, detrás del Granada y del Real Madrid, quien suma 18 unidades. Razón por la cual, mantener la diferencia con los merengues será crucial. De hecho, se aferran a la esperanza de que la casa blanca sufra un duro golpe frente al Mallorca que les permita superarlos en la tabla.

Para el compromiso contra el Eibar, el entrenador Ernesto Valverde no especuló y convocó a sus mejores hombres. Sin embargo, hay varias bajas y dudas. Por un lado, Junior y Umtiti viajaron sin haber recibido al alta médica. Asimismo, Sergio y Ansu Fati sufrieron molestias físicas en el entrenamiento del jueves. Por último, Piqué y Dembélé no estarán por sanción.

Ver EN VIVO Eibar VS Barcelona ONLINE Gratis Ahora Streaming La Liga

Día: 19 de octubre

Hora: 6:00 a.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)