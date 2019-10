Una mujer denunció que un hombre se masturbó encima suyo en Transmilenio. La víctima contó en Twitter cómo sucedieron las cosas.

Dice que ocurrió mientras ella iba en una ruta del portal del Norte al Tunal.

En un momento empezó a sentir que un hombre estaba muy encima de ella.

De un momento a otro comienzo a sentir que está muy encima mío, noto que casi no hay gente pero trato de pensar que es porque el conductor va algo rápido y en el choque se viene encima, todo normal hasta ahí — Bacillus. (@bacillus_sc) October 18, 2019

"De un momento a otro empiezo a sentir angustia porque ya es demasiado. Cuando quito la maleta me doy cuenta de que este tipo tiene el pene erecto", escribió.

Pero cuando ella intentó reaccionar, el hombre sacó una navaja y la amenazó.

A tomar muchas fotos, afortunadamente queda el rostro del tipo en ellas, estaba muy asustada, me sudaban las manos, se me empezaron a salir las lágrimas y por más que trataba de llamar la atención de alguien no lo conseguía — Bacillus. (@bacillus_sc) October 18, 2019

Ella intentó advertir a las personas que tenía a su lado, pero todos iban muy concentrados. Por fortuna, logró tomar fotos al sujeto y las publicó en su cuenta de Twitter.

"Íbamos más o menos en la estación del Restrepo. Cada vez me corría más tratando de que no se me acercara pero fue imposible. Para ese momento mi cara de angustia era más que notoria pero nadie lo nota. Tenía a dos muchachas al lado pero ellas venían muy concentradas hablando", escribió.

Pero luego pasa lo peor y es cuando el sujeto eyacula encima de ella.

"En ese momento (estaba a punto de parar en el portal) es cuando siento un líquido sobre mi pierna y claramente ahí empiezo a llorar desconsolada. El tipo se da cuenta y sale corriendo apenas abre la puerta el Transmilenio".

Ahora la mujer dice que se siente humillada y no se explica cómo este tipo de cosas pueden suceder en un servicio de transporte público.

