Galatasaray vs. Sivasspor: ¡Otra ausencia! Falcao García no podrá guiar a su club a la victoria

Inicio de temporada bastante complicado para Radamel Falcao García. A pesar de que su objetivo era sumar varios minutos y jugar Champions, el primer deseo no ha podido cumplirlo. Y es que las molestias físicas han aparecido, marginándolo de más de un compromiso. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Galatasaray VS Sivasspor GRATIS ONLINE AHORA STREAMING Liga Turquía)

Su debut fue de ensueño. Contra Kasimpasa no solo fue titular, sino que además anotó su primer gol. Sin embargo, a partir de ahí todo cambió. Frente a Brujas y PSG, en el torneo de clubes más importante de Europa, no destacó. Asimismo, contra el Yeni Malatyaspor fue suplente, ante el Genclerbirligi no fue convocado y en el clásico pasó desapercibido.

Se esperaba que el Tigre regresara con toda su artillería para medir fuerzas con el Sivasspor, pero no será así. A lo largo de la semana, el colombiano realizó trabajo diferenciado por molestias en el tendón de Aquiles. Por eso, el Galatasaray deberá buscar los tres puntos sin su referente en ataque.

Día: 18 de octubre

Hora: 12:30 p.m.

