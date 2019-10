Vicky Dávila dice que el profesor que la criticó, la hostigaba y perseguía en la universidad

Vicky Dávila denuncia que profesor universitario la hostigaba y perseguía y ahora hay un escándalo.

Hace días el profesor Sergio Ocampo, profesor universitario y quien tuvo como alumna a la periodista Vicky Dávila, en la Universidad Javeriana, aseguró sentirse avergonzado de haberle dictado clases a la valluna.

Ocampo, exeditor de El Colombiano, El Tiempo y exconsultor de la ONU, escribió en su cuenta de Facebook que sentí profunda vergüenza de haberle dictado clases a la periodista y así se manifestó:

"Algo debí hacer mal como profesor porque hoy siento una profunda vergüenza de Vicky Dávila y su periodismo oportunista, sesgado y militante. Leí su columna de Semana en la cual la gran conclusión es que Uribe demostró un enorme valor civil al presentarse ante la justicia y no haberse volado. "Uribe puso la cara", afirma Victoria Eugenia y lo subraya como un loable gesto de grandeza republicana. Algo debí hacer mal como su profesor hace veinte años y hoy siento mucha vergüenza…".

Todo se dio en una columna de opinión en Semana, en donde Vicky defendió al expresidente Álvaro Uribe por cumplir con su deber y presentarse a la justicia y es que le han dado mucho palo a la periodista, que en un inicio se defendió de sus opositores, pero ahora arremete contra Ocampo.

"Sobre Sergio Ocampo solo tengo que decir que es un misógino empedernido. Que me da pena por sus alumnos, no sabía que los formaba para que fueran como él. Un profesor intolerante, vengativo, descalificador y dictador de la opinión deja mucho que desear. Usted no es ejemplar", señaló la periodista en su cuenta de Twitter.

Pero ahí no se detuvo. Vicky aseguró que Ocampo solo fue un profesor de una cátedra a la cual asistió y que nunca quiso verlo como un ejemplo, pues dice que era un misógino y un irrespetuoso. Pero allí no se detuvo.

Ud no fue mi profesor, ud dictó una cátedra a la que asistí, mientras tenía horarios de 12 horas de reportería en QAP. Yo estaba apenas por los 22 años. Ud me hostigó y desde entonces me persiguió. Hoy no diga que fue mi profesor porque lo único que hice fue protegerme de ud. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 15, 2019

La grave denuncia sobre acoso, ahora sale a la luz, tras años después. El profesor no se ha manifestado, pero ya muchos lo defienden.

Como era de esperarse, Vicky fue blanco de ataques en las redes sociales, pero el que más se repite es el de "ardida" y de "mentirosa". La cuenta de Twitter de la comunicadora se ha convertido en un constante ir y venir de insultos y descalificaciones.

Si dicto una cátedra y ud asistió, es porque él fue su alumna y supongo que no existían en ese tiempo ni rectores, ni otros profesores a los cuales ud hubiera hecho esa denuncia y no él no la crítico como persona sino por la forma en que ejerce el periodismo… — Will Dog… (@WullDog) October 16, 2019

La Víctima y el victimario. Hoy con esta respuesta le da la razón. Y la verdad sea dicha. El periodismo en Colombia deja mucho que desear. Gracias a Petro que desnudo la prensa pues fue demasiado claro la preferencia de los medios por ciertos personajes como Ud hoy la tiene. — Eli Gara (@chavelines821) October 15, 2019

Presenta las pruebas de lo que estás denunciando. Para mi es una manera muy baja de defenderse de los cuestionamientos del profesor — MAU MARTIN (@MAUMARTIN2) October 15, 2019

