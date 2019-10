Vicky Dávila le respondió al profesor que habló mal de ella y lo dejó muy mal parado

La periodista Vicky Dávila le respondió al profesor que habló mal de ella. La frase fue publicada en una nota de un medio de comunicación.

Se trata de Sergio Ocampo, quien habría sido profesor de la periodista en la universidad. Tras decir en Las 2 Orillas “Hoy siento una profunda vergüenza de haber sido profesor de Vicky Dávila”, ella le respondió.

Según Las 2 Orillas, Ocampo fue editor del Colombiano, el Heraldo, el Tiempo y fue consultor de la ONU. Por eso se dice que es uno de los profesores más destacados en las universidades que ha trabajado. Entre ellas la Javeriana y el Externado.

El pasado domingo, en su perfil de Facebook, Ocampo escribió:

"Algo debí hacer mal como profesor porque hoy siento una profunda vergüenza de Vicky Dávila y su periodismo oportunista, sesgado y militante. Leí su columna de Semana en la cual la gran conclusión es que Uribe demostró un enorme valor civil al presentarse ante la justicia y no haberse volado. "Uribe puso la cara", afirma Victoria Eugenia y lo subraya como un loable gesto de grandeza republicana. Algo debí hacer mal como su profesor hace veinte años y hoy siento mucha vergüenza…".

Después de esto, Vicky tardó dos días en responderle. Esto le dijo:

"Sobre Sergio Ocampo solo tengo que decir que es un misógino empedernido. Que me da pena por sus alumnos, no sabía que los formaba para que fueran como él. Un profesor intolerante, vengativo, descalificador y dictador de la opinión deja mucho que desear. Ud no es ejemplar".

Sobre Sergio Ocampo solo tengo que decir que es un misógino empedernido. Que me da pena por sus alumnos, no sabía que los formaba para que fueran como él. Un profesor intolerante, vengativo, descalificador y dictador de la opinión deja mucho que desear. Ud no es ejemplar. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 15, 2019

Las afirmaciones del profesor causaron este fin de semana un revuelo en redes sociales. Tras esto, muchos se estaban preguntando qué pensaría la periodista. Hasta que por fin respondió.

También le puede interesar: