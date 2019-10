Suecia vs. España: ¡Ganar o ganar! La Roja no puede ceder más terreno camino a la Eurocopa

Duro golpe recibió la Selección de España en el Ullevaal Stadion. Cuando parecía que tenían los tres puntos en el bolsillo, Noruega lo empató al minuto 94. Dicho resultado no solo aplazó la clasificación de la Roja, sino que ahora los obliga a ganar en una plaza bastante complicada. (El link para Ver EN VIVO Suecia VS España ONLINE Gratis Ahora Clasificación Eurocopa Streaming lo encuentra más abajo)

Hasta el momento, España lidera con 19 puntos, seguido de Suecia con 14 y Rumania con 13. Por eso, los dirigidos por Robert Moreno no tienen más remedio que hacerse con la victoria. En caso de que no, pondrá en riesgo su presencia en la cita europea.

El Friends Arena se convirtió en un verdadero fortín para Suecia. Allí, igualaron contra Holanda y derrotaron a la todopoderosa, Francia. Razón por la cual, esperan seguir por dicha senda y dar otro batacazo. Además, España no contará con Sergio Ramos. El central no estará por sanción y será una baja sensible.

Día: 15 de octubre

Hora: 1:45 p.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

