Perú vs. Uruguay: ¡Segundo round! ¿Habrá revancha de los incas u otro golpe de los charrúas?

Uno de los partidos con más ediciones en los últimos meses tendrá otro round. En primera instancia, los incas dieron el golpe en Copa América tras eliminar a los charrúas en cuartos de final. Posteriormente, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez cobraron revancha y se impusieron 1-0 en partido amistoso. Ahora, en el estadio Nacional, volverán a verse las caras. (El link para Ver EN VIVO Perú VS Uruguay ONLINE GRATIS AHORA Partido Amistoso Streaming lo encuentra más abajo)

Las noticias para Ricardo Garceca no son las mejores. Anderson Santamaría sufrió una sobrecarga muscular y será una delicada baja en defensa. Asimismo, en las toldas uruguayas no estará el referente, Fernando Muslera. Sin embargo, la ausencia del guardameta no se deberá a alguna lesión, sino al nacimiento de su hija. Razón por la que solicitó ausentarse de la concentración.

Lo cierto es que, más allá de si están unos u otros, ninguno se guardará nada y protagonizarán un interesante compromiso. Además, será crucial analizar a su rival detenidamente, teniendo en cuenta que el inicio de las eliminatorias camino a Catar están bastante cerca.

Ver EN VIVO Perú VS Uruguay ONLINE GRATIS AHORA Partido Amistoso Streaming

Día: 15 de octubre

Hora: 8:30 p.m.

Canal 1: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: VERA+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Uno de los partidos con más ediciones en los últimos meses tendrá otro round. En primera instancia, los incas dieron el golpe en Copa América tras eliminar a los charrúas en cuartos de final. Posteriormente, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez cobraron revancha y se impusieron 1-0 en partido amistoso. Ahora, en el estadio Nacional, volverán a verse las caras.

Las noticias para Ricardo Garceca no son las mejores. Anderson Santamaría sufrió una sobrecarga muscular y será una delicada baja en defensa. Asimismo, en las toldas uruguayas no estará el referente, Fernando Muslera. Sin embargo, la ausencia del guardameta no se deberá a alguna lesión, sino al nacimiento de su hija. Razón por la que solicitó ausentarse de la concentración.

Lo cierto es que, más allá de si están unos u otros, ninguno se guardará nada y protagonizarán un interesante compromiso. Además, será crucial analizar a su rival detenidamente, teniendo en cuenta que el inicio de las eliminatorias camino a Catar están bastante cerca.