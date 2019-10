Los colegios con el mejor ranking en Colombia no son los que usted imagina. Aunque la mayoría de colegios en el país son los calendario A y, por lo tanto, los que más estudiantes tienen, algo llamativo ocurre en los calendarios B.

Según el reporte de Sapiens Research, que recientemente publicó el Ranking Col-Sapiens 2019, aunque en Colombia hay más de 13.400 colegios activos, solo 393 son del calendario B.

Del calendario B, el 43% clasificó en esta séptima versión. Sin embargo, solo el 8% del calendario A clasificó. Por lo tanto, los colegios con el mejor ranking en Colombia están en el calendario B.

En su inmensa mayoría, estos colegios clasificados no solo están en las más altas categorías por sus excelentes desempeños académicos. También demuestran que son establecimientos certificados o acreditados por más de 30 firmas internacionales que operan en el país.

De hecho, más del 69% de estos colegios han buscado certificarse o acreditarse. Justamente son estos los que se encuentran en las más altas categorías. Entonces, los respaldos internacionales los han ayudado a mejorar en distintos aspectos, todos los cuales repercuten de manera muy positiva en su desempeño académico y en que tengan las puertas abiertas no solo en universidades colombianas sino en muchas internacionales, donde ingresan graduados de colegios que operan bajo este calendario B en las ciudades de los países con más altos estándares de calidad educativa.

Actualmente hay 6 firmas internacionales que acreditan colegios en Colombia. Por ejemplo New England Association of Schools and Colleges (NEASC); Council of International Schools (CIS); AdvancED; International Christian Accrediting Association (ICCA); Association of Christian Schools International (ACSI); Adventist Accrediting Association (AAA). Y a estas se suman los currículos y acreditaciones de gobiernos como el alemán, francés, suizo, e italiano.

Colegios con el mejor ranking en Colombia

Según el reporte de Sapiens Research, los departamentos donde más operan estas instituciones son Valle (62 colegios), Bogotá (44), Cundinamarca (24), y Atlántico (12). El 61% de estos colegios están distribuidos en las categorías D1-D5 (las más altas). A continuación se listan los 46 colegios con más altas categorías y calificaciones:

Colegios Ciudad Categoría Calificación Colegio los Nogales Bogotá D1 AAA++ Colegio San Jorge de Inglaterra Bogotá D1 AAA+ Colegio Nuevo Cambridge Floridablanca D1 AAA Gimnasio Vermont Bogotá D1 AAA Colegio San Mateo Apóstol Bogotá D2 AAA+ Gimnasio Alessandro Volta Bogotá D2 AAA+ Colegio Bilingüe Buckingham Bogotá D2 AAA Colegio Montessori British School Bogotá D2 AAA Colegio Alemán Cali D3 AAA++ Colegio Anglo Colombiano Bogotá D3 AAA++ Ciedi Colegio Internacional de Educación Integral Bogotá D3 AAA+ Colegio Bolívar Cali D3 AAA+ Colegio Helvetia Bogotá D3 AAA+ Colegio Tilatá La Calera D3 AAA+ Colegio Santa María Bogotá D3 AAA Aspaen Gimnasio Cartagena Cartagena D3 AAA Colegio Británico de Cartagena Cartagena D3 AAA Colegio Colombo Británico Cali D3 AAA Colegio de San Bartolomé la Merced Bogotá D3 AAA Colegio Italiano Leonardo Da Vinci Bogotá D3 AAA Colegio José Max León Cota D3 AAA Gimnasio Femenino Bogotá D3 AAA Gimnasio Inglés (Gi School) Salento D3 AAA Gimnasio la Colina Cali D3 AAA Liceo Francés de Pereira Pereira D3 AAA Liceo Francés Louis Pasteur Bogotá D3 AAA Colegio Marymount Puerto Colombia D4 AAA++ Colegio de Inglaterra (The English School) Bogotá D4 AAA+ Colegio Albania Albania D4 AAA+ Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School) Envigado D4 AAA+ Colegio Jorge Washington Cartagena D4 AAA+ Gimnasio Campestre Bogotá D4 AAA+ Colegio Rochester Chía D4 AAA Aspaen Colegio Juanambú Cali D4 AAA Aspaen Gimnasio Cartagena de Indias Cartagena D4 AAA Aspaen Gimnasio Iragua Bogotá D4 AAA Colegio Andino Bogotá D4 AAA Colegio Británico Internacional Puerto Colombia D4 AAA Colegio Cumbres Envigado D4 AAA Colegio Victoria Bogotá D4 AAA Fundación Liceo Inglés Pereira D4 AAA Colegio Marymount Medellín D5 AAA++ Aspaen Gimnasio Horizontes Villamaría D5 AAA Aspaen Gimnasio los Cerezos Manizales D5 AAA Colegio Bilingüe Santa Marta Santa Marta D5 AAA Colegio Bureche Santa Marta D5 AAA

