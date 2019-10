Nationals vs. Cardenales: ¿comienza a definirse la final de la Liga Nacional? ((Juego 3))

Los Cardenales de San Luis no aprovecharon su localía y tienen pie y medio afuera. En el Busch Stadium, los Washington Nationals se hicieron fuertes y dieron dos grandes batacazos. De hecho, la serie la lideran 0-2 y ahora llegan a casa para seguir ampliando esa diferencia. Eso sí, no podrán bajar la guardia en ningún momento. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Nationals de Washington VS Cardenales de San Luis Juego 3 AHORA GRATIS ONLINE Streaming Final Liga Nacional)

Por otro lado, los Cardenales se juegan una de sus últimas vidas. Después de sufrir dos caídas, llegan al Nationals Park con el objetivo de devolver gentilezas y mantener viva la final de la Liga Nacional. Para ello deberán sacar a relucir todo su potencial, demostrando por qué clasificaron hasta estas instancias, eliminando a uno de los favoritos, Atlanta Braves.

Ver EN VIVO Nationals de Washington VS Cardenales de San Luis Juego 3 AHORA GRATIS ONLINE Streaming Final Liga Nacional

Día: 14 de octubre

Hora: 6:38 p.m.

Canal: ESPN Play (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 1: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Link 2: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

