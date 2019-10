La situación estremeció a la comunidad. Nuevo tiroteo en New York deja cuatro muertos y tres personas heridas.

Autoridades de la ciudad norteamericana de New York, reportaron un nuevo tiroteo en la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron en un club privado del distrito neoyorquino de Brooklyn.

El suceso se dio en la madrugada, a las 7:00 a.m aproximadamente, según informa la prensa local.

Cuatro hombres perdieron la vida. Por otra parte, una mujer y dos sujetos fueron trasladados a un hospital cercano tras quedar heridos.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Policía está interrogando a dos personas en los primeros compases de la investigación, pero no hay ningún detenido.

Ya van varios tiroteos en lo que va del año en la ciudad de New York, situación que preocupa a las autoridades que buscan esclarecer lo ocurrido.

