Cardenales vs. Nationals: ¿habrá otro batacazo en la final de la Liga Nacional? ((Juego 2))

Continúan las sorpresas en la postemporada. Después de la eliminación de los Atlanta Braves y de Los Ángeles Dodgers, se presentó otro duro golpe en el Busch Stadium. Allí, los Washington Nationals se impusieron 0-2 sobre los locales y dieron un paso gigante camino al título. Recordemos que el campeón de la Liga Nacional será el ganador de cuatro de siete partidos. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Cardenales de San Luis VS Nationals de Washington Juego 2 AHORA GRATIS ONLINE Streaming Final Liga Nacional)

En esta ocasión, los Cardenales de San Luis no quieren ceder más terreno. Para ello sacarán a relucir su casta y mística como uno de los más ganadores en la historia. Y es que, de no hacerlo, resignarán gran parte del campeonato. Razón por la cual, dar lo mejor de sí, estar concentrados y no cometer errores será crucial.

Ver EN VIVO Cardenales de San Luis VS Nationals de Washington Juego 2 AHORA GRATIS ONLINE Streaming Final Liga Nacional

Día: 12 de octubre

Hora: 3:08 p.m.

Canal: ESPN Play (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 1: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Link 2: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

