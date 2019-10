Cali vs. Santa Fe: duelo por la permanencia entre los ocho

Cada vez restan menos jornadas para el final del ‘todos contra todos’ y no ceder terreno será crucial. Por eso, azucareros y cardenales no tienen más remedio que ganar o ganar. Eso sí, por la localía, la obligación recae mas en los vallecaucanos. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Deportivo Cali VS Independiente Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila Fecha 17)

Las realidades son diferentes. Sin embargo, de seguro, ninguno se guardará absolutamente nada. De hecho se espera presenciar un verdadero partidazo en el estadio Palmaseca lleno de ocasiones de peligro, juego ofensivo y, por qué no, goles.

Los dirigidos por Lucas Pusineri viven un calvario. Si bien se impusieron 3-2 en el clásico sobre América, perdieron 5-2 ante el Tolima y 3-0 frente al Junior. Razón por la cual, esta es la oportunidad perfecta para reivindicarse y reencontrarse con la senda ganadora.

Por otro lado, Santa Fe vive un presente de ensueño. Después de una dura crisis, acumulan ocho partidos sin perder con siete triunfos y un empate. Es así como quieren seguir por ese camino y acentuarse entre los ocho.

Ver EN VIVO Deportivo Cali VS Independiente Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila Fecha 17

Día: 12 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)