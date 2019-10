Colombia vs. Chile: Amistoso con olor a revancha

No es una revancha. El dolor que ocasionó la derrota en São Paulo, con aquel penal errado de William Tesillo en la tanda decisiva, no se borrará con una victoria tricolor en Alicante. Sin embargo, la selección Colombia ha hecho del enfrentamiento ante Chile un clásico de la región, que esta vez se muda a España. El link para ver EN VIVO Colombia vs Chile ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

Para Carlos Queiroz es una nueva historia, pero sin olvidar la anterior. El técnico cree que Chile se transformó en una piedra en el zapato para Colombia, por lo que un triunfo ante el combinado de Reinaldo Rueda demostrará una mejoría en el proceso, del que asumió las riendas en febrero.

Además, deberá hacerlo sin los dos referentes de su proceso: James Rodríguez y Radamel Falcao. Para Queiroz es más importante el sistema que los futbolistas, por lo que repetirá el 4-3-3, afianzando unos detalles repetidos en cada presentación tricolor.

David Ospina continúa como el dueño del arco. En defensa, la pareja central sigue siendo Yerry Mina y Dávinson Sánchez, apoyados por laterales más de marca que otra cosa. Stefan Medina y William Tesillo pretenden continuar en los andariveles.

El mediocampo se afianza cada vez más. Wilmar Barrios es el dueño del círculo central, con Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe a sus costados. El ataque presentará a Duván Zapata, rodeado por Roger Martínez y… parece que será Luis Muriel.

EN VIVO Colombia vs Chile ONLINE Gratis Ahora

Día: 12 de octubre

Hora: 11:00am

Canal: Canal Caracol (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)