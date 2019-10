Sin embargo, ella no sería la única. Acusan a candidato a la alcaldía de pedirle fotos desnuda a adolescente.

Se trata de Isaías Javier Díaz Barrios, candidato por el partido Cambio Radical a la alcaldía de Colosó, Sucre.

Fue el padre de la joven quien hizo la denuncia a través de Noticias Caracol.

De acuerdo con su relato, le pedía las fotos a ella y a otras jóvenes a través de WhatsApp.

"Aprovecha las amistades de ella, mandándole palabras, que le entregara fotos desnudas, que le mandara varias fotos, la invitaba a Toluviejo, Sincelejo”, afirmó el padre.

El señor también contó que fue amenazado, al parecer, por personas que trabajan con el candidato.

“Iba solo frente al polideportivo, llegaron dos sujetos en una moto diciéndome que no me sometiera a denunciar a Isaías Díaz Barrios porque me iba a causar un problema contra mí y contra mi familia”.

Noticias Caracol intentó comunicarse con el candidato, pero él no respondió al respecto.

A eso se debe sumar que ya hay una investigación al respecto.

“En estos momentos hay un investigador de la Sijín y otro del CTI haciendo cumplimiento de las órdenes del señor fiscal para esclarecer estos hechos”, dijo al noticiero Germán Ordoñez, director de la Fiscalía Sucre.

