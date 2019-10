Publican video inédito de último cumpleaños de Luis Andrés Colmenares

View this post on Instagram

El último 23 de mayo de cumpleaños que Luis Andrés celebró con sus amigos. Todo termina quedando en los recuerdos… Todo se vuelve recuerdos. Tanto momentos felices congelados en los recuerdos. Pero seguimos con fortaleza y perseverancia confiando en la misericordia de DIOS para que nos devuelva la alegría de seguir en el camino… a pesar de tu ausencia Luis Andrés (QEPD) @petermanjarres @jcolmenarese #VivirasPorSiempreLuisAndres