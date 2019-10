Le cortaron la yema de un dedo para acceder a sus tarjetas de crédito

En Lima, Perú, un joven denunció que le cortaron la yema de un dedo para poder ingresar a su celular y robarle las claves de sus tarjetas, de acuerdo con un reporte de Panamericana Televisión del 8 de octubre.

Según cuenta Juan Carlos Rivero, él salía de un bar en la Plaza San Martín de la capital peruana y se subió a un Uber. El chofer lo llevó hasta un lugar que parecía una gasolinería y lo durmió con un spray.

“Entramos a un portón que tenía apariencia de gasolinera. Tenían dos pequeñas estaciones, pero era un espacio como de un terral [un lugar abierto]. Entramos y el taxista me dijo ‘espérame aquí’. Sale del auto y yo escucho un sonido como si fuese un spray. Cierra la puerta y como su auto es moderno, presiona el botón para que yo ya no pueda salir”, relató Juan Carlos.

Agregó: “Recuerdo que hay un momento que son 2 personas, una persona que toma mi mano para que yo no la pueda mover y hay otra persona que sí intenta cortarme el dedo”.Según informó Panamericana Televisión, estas personas le cortaron la yema del pulgar derecho para desbloquear su celular y poder acceder a las claves de sus tarjetas de crédito con las que compraron botellas de whisky por un valor de 1.600 soles (US$ 475).El joven denunció a la empresa Uber y exige que brinden la identidad del conductor con el que viajó ese día.“Le exijo que revele la información de quién me llevó”, dijo la víctima.En un principio Uber le envió un correo electrónico diciendo que la policía le mande un correo para que ellos pongan a disposición toda la información.