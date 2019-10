Serbia vs. Paraguay: la Albirroja, a despejar dudas de cara a las eliminatorias

Los guaraníes han vivido años realmente difíciles. Además de no clasificar a los dos últimos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), el recambio generacional no ha sido el esperado. Y es que los nuevos jugadores no han aportado lo suficiente ni estado a la altura de la situación. (El link para Ver EN VIVO Serbia VS Paraguay ONLINE Gratis Ahora Amistoso Streaming lo encuentra más abajo)

Adicional a lo anterior, el desfile de directores técnicos ha sido amplio, lo que nunca permitió consolidar un proceso ni una idea. De hecho, el último en decir ‘adiós’ fue Juan Carlos Osorio. El colombiano estuvo al mando durante solo cuatro meses, convirtiéndose en blanco de críticas.

En su reemplazo, arribó Eduardo Berizzo. El argentino llegó con una idea de juego que, poco a poco, transmite su selección. La intensidad, el dinamismo y la posesión de balón han sido los puntos clave. Razón por la cual, frente a Serbia espera mantener su filosofía, dar el golpe y demostrar que los tiempos oscuros quedaron atrás.

Día: 10 de octubre

Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

Canal: GEN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)