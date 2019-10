Tolima vs. Millonarios: ¿Los embajadores podrán terminar con la pequeña crisis?

En medio de las diferentes realidades de los equipos, en la fecha 16, más de uno puede llegar al número mágico: 30 puntos. Asimismo, otros no tienen más remedio que ganar para mantener viva la ilusión de clasificar. (Encuentre más abajo el link para Ver Deportes Tolima VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 16)

Por el lado de los albiazules, el semestre ha sido bastante irregular. Su estilo de juego no convence, los resultados no son los mejores y ahora las lesiones aparecieron. Macalister Silva y Cristian Arango sufrieron molestias musculares y no viajaron a Ibagué. Además, Wuilker Faríñez y José Guillermo Ortiz se encuentran con sus selecciones.

Sin embargo, no hay excusa que valga. Millonarios debe ganar para seguir en la pelea y, sobretodo, poner punto final a las críticas, donde uno de los grandes señalados es el director técnico, Jorge Luis Pinto.

Ver Deportes Tolima VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 16

Día: 9 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

En medio de las diferentes realidades de los equipos, en la fecha 16, más de uno puede llegar al número mágico: 30 puntos. Asimismo, otros no tienen más remedio que ganar para mantener viva la ilusión de clasificar.

Por el lado de los albiazules, el semestre ha sido bastante irregular. Su estilo de juego no convence, los resultados no son los mejores y ahora las lesiones aparecieron. Macalister Silva y Cristian Arango sufrieron molestias musculares y no viajaron a Ibagué. Además, Wuilker Faríñez y José Guillermo Ortiz se encuentran con sus selecciones.

Sin embargo, no hay excusa que valga. Millonarios debe ganar para seguir en la pelea y, sobretodo, poner punto final a las críticas, donde uno de los grandes señalados es el director técnico, Jorge Luis Pinto.