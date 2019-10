América vs. Unión Magdalena: ¿quién detiene la hemorragia?

Partido de urgencias en el estadio Pascual Guerrero. América de Cali recibe a un Unión Magdalena, con los dos conjuntos necesitados de la victoria. Por el lado del cuadro escarlata, se encuentra en la octava posición del campeonato y hace cinco partidos que no gana. De no lograr el triunfo, puede salir de la zona de clasificación. El link para Ver GRATIS América de Cali vs Unión Magdalena Liga Águila lo encuentra más abajo.

Por su parte, Unión Magdalena vive una situación más crítica. El equipo samario es último en la tabla de los promedios. De no cambiar el curso, se irá de manera inobjetable al descenso. Además, el ciclón bananero supo la mala noticia del triunfo del Envigado en la jornada del martes.

Por si fuera poco, el partido en el Pascual Guerrero tendrá tribunas clausuradas por decisión del América de Cali. El club busca tener mayor afluencia en oriental y occidental, a la vez que pretende suprimir los brotes de violencia que vienen ocurriendo con frecuencia en las tribunas vallecaucanas.

Ver GRATIS América de Cali vs Unión Magdalena Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 9 de octubre

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)