La impensada propuesta de Rafael Correa con la que espera terminar con la crisis en Ecuador

Dura situación se vive en territorio ecuatoriano. Las protestas y enfrentamientos entre los ciudadanos y las autoridades invaden las calles del país. Y es que más de uno está inconforme con algunas decisiones tomadas por el gobierno.

Rafael Correra urgió al mandatario, Lenín Moreno, a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas. De igual manera, se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le "dejarán" participar.

"Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar"

A su juicio, las autoridades ecuatorianas "van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos".

El exmandatario recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos". Además, asegura que si regresa a su país será encarcelado.

"Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. Me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme"

Sobre una posible participación electoral, dijo no estar "seguro de que ganaría". No obstante, aseguró tener "confianza en el pueblo ecuatoriano".

Correa, de 56 años, rechazó las acusaciones de que esté detrás de las marchas indígenas y las protestas en contra de medidas como la eliminación del subsidio a los combustibles, y especialmente las alegaciones de que había viajado a Venezuela para instigar junto a su presidente, Nicolás Maduro, las movilizaciones.

"Dicen que ahorita estoy en Venezuela. Por si acaso, vean los informes, con pelos y señales (…) que ayer estuve reunido con Maduro, y que es el que financia para la desestabilización. Esto es de locura, es algo demencial"

Lamentó que el Gobierno ecuatoriano "construya ese relato, lo repita y creanque en la repetición está la demostración". Asimismo, garantizó que "jamás va a poder presentar una prueba, porque no es cierto".

Para Correa, "ellos son los golpistas", mientras que él y los manifestantes "lo que estamos pidiendo es la salida que establece la Constitución, una salida democrática".

