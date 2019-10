Primeras imágenes de Álvaro Uribe en su llegada a la indagatoria:

View this post on Instagram

Álvaro Uribe llegó escoltado al sitio de indagaroria. Allí deberá responder a la Corte por el carrusel de testigos. El lente de @juanpino1807 y Publimetro estuvo presente en la primera indagatoria de un expresidente ante la justicia ordinaria. #ÁlvaroUribe #Colombia #bogotá #Justicia #Corte #Indagatoria