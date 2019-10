La indagatoria a Uribe que dividirá al país y lo polarizará al extremo

En vivo: indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia hoy 8 de octubre de 2019.

Más de 50 procesos judiciales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez han sido abiertos en la justicia de nuestro país. Entre los más leves, que no incluyen participación en masacres o financiación directa a grupos paramilitares, está el que lleva al senador del Centro Democrático ante la Corte Suprema de Justicia: el carrusel de testigos.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia revelara que tenía en su poder más de 200 horas de interceptaciones, entre las que encontró voces del senador, se abrió un expediente en su contra por presunta manipulación de testigos, en lo que sería un autogolpe, pues todo nació de una demanda que el mismo Uribe interpuso.

El caso por el que se da la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia

En 2014, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, citó un debate de control político en contra del expresidente Álvaro Uribe en el Senado. En el encuentro, que movió las agendas mediáticas del país, Cepeda denunció a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, financiación y creación de grupos al margen de la ley, apoyado en pruebas y testimonios de exmiembros de las autodefensas, que sostenían que Uribe y su hermano Santiago, eran responsables de la fundación del grupo ‘Los doce apóstoles’.

El debate y la explosión mediática tuvo un impacto fuerte en Uribe, que de antemano preparó su defensa asegurando que demandaría a Cepeda, pues tenía pruebas de que el senador había buscado a paramilitares en las cárceles de Estados Unidos, y los había presionado para que declararan en contra del expresidente. La idea, según el hoy líder del uribismo, consistía en que dijeran que Uribe había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La demanda se convirtió en un bumerán para el líder del Centro Democrático ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso contra Cepeda sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra el congresista de izquierda.

En vivo: indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia hoy 8 de octubre de 2019

Guacharacas, el dolor de cabeza de Uribe

Los testigos de uno y otro son, en su mayoría, exparamilitares presos y condenados. Ellos han dado distintas declaraciones, algunas de las cuales se han retractado. Algunos de ellos afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.

Entre ellos está el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve que hizo parte del Bloque Metro y quien paga una condena de 40 años en la cárcel La Picota.

Monsalve aseguró a Cepeda que en 'Guacharacas', hacienda de la familia de Uribe en Antioquia, se planearon y realizaron matanzas. Esto ha sido negado por el expresidente.

El preso redactó después una carta en la que se retractaba de lo dicho y la hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia, en la que al final anotó que lo hacía “bajo presión”.

Quien lo habría obligado a retractarse sería el abogado Diego Cadena. Él es conocido por haber defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos, entre ellos Monsalve, de que declararan a favor de Uribe.

En esta misma línea, hablará el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Comandante Víctor’, quien era uno de los testigos a favor de Uribe y ahora su rival en los estrados.

Pues el expara, contó que dos abogados de Uribe le dieron plata para que firmara y declarara en contra de Cepeda, la suma de 40 millones de pesos, que ahora quieren hacer pasar por ayuda humanitaria.

“Porque las ‘hermanitas de la caridad’ estaban dando plata… Los recibos se los mostré a la Corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad; ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije: no les voy a firmar eso. Uno no es pendejo, he sido bandido”, señaló el exparamilitar a la Revista Semana.

Ahora, los Abogados Diego Cadena y Samuel Arturo Sánchez Cañón, aseguran que eso era una donación humanitaria y habrían presionado al expara para que dijera que la plata no era para sobornarlo, sino para beneficencia.

Las interceptaciones, el gancho de defensa de Uribe

El 14 de septiembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció haber grabado sin intención al expresidente Uribe, pues el objetivo era hacerle seguimientos al senador Nilton Córdoba Manyoma, por el caso del Cartel de la Toga.

Sin embargo, y aunque las grabaciones no tenían este destinatario, la Corte decidió avalarlas por no encontrar acción delictiva en los investigadores, que no esperaban encontrar en el dossier de llamadas del senador delincuente, al expresidente Uribe.

Sobre esto, Uribe ha pedido que esto no sea tenido en cuenta, y aseguran sus abogados que esto no es legal, pues no habían permisos para la interceptación.

Con este recurso buscarían que el senador salga limpio de este trago amargo, aunque Uribe asegura que su intención es la de cumplir con el llamado de la justicia, aunque no avala que no lo hayan dejado defenderse previamente.

Lo que vendría después de la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia

Luego de la diligencia judicial, el magistrado podría emitir una orden de captura preventiva, si este considerara que hay peligro de fuga de Uribe.

Sin embargo, será el pleno de la Sala Penal de la Corte, quien decida qué seguirá para el expresidente Uribe, que es juzgado por el alto tribunal por ser senador.

El futuro del senador se definirá luego de la indagatoria y con el atenuante de preguntas de víctimas, magistrados y la defensa de Uribe y sus abogados. A la diligencia judicial también asistirá el representante Álvaro Prada, del Centro Democrático.

En vivo: indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia hoy 8 de octubre de 2019.