WWE Hell in a Cell: la gran noche de Seth Rollins, ¿o Bray Wyatt?

Un nuevo PPV de WWE se llevará a cabo este domingo, pero no será uno más. Hasta el momento hay cuatro peleas pactadas, pero una que llama la atención más que todas. Será la que enfrente a Seth Rollins contra Bray Wyatt, que ahora usa el sobrenombre de 'The Fiend'. El link para ver EN VIVO WWE Hell in a Cell ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

En el último mes, el demonio ha hecho ataque psicológico en contra del campeón universal. En cada presentación, en Raw o SmackDown, Wyatt apareció de imprevisto atacando a los enemigos de Rollins. Salvo en el último SD, cuando The Fiend irrumpió en la pelea del campeón ante Nakamura y atacó de manera directa a su rival de Hell in a Cell.

Otra de las peleas que llama la atención será la de parejas entre Roman Reigns & Daniel Bryan, que enfrentarán a Erick Rowan y Luke Harper. Los dos primeros se unieron a pesar de no llevársela bien, para enfrentar a Rowan, quien les declaró odio.

La rama femenina tendrá las peleas entre Becky Lynch contra Sasha Banks por el campeonato de Raw. Asimismo, Bailey se medirá a Charlotte Flair.

EN VIVO WWE Hell in a Cell ONLINE Gratis Ahora

Día: 6 de octubre

Hora: 6:00pm

Canal: FOX Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el evento en directo)