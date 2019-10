Cali vs. América: ¡Ganar o ganar! Aquí no se puede empatar

El estadio de Palmaseca será testigo de uno de los clásicos más parejos y equilibrados de la historia. Azucareros y escarlatas se verán las caras con el objetivo de hacerse con los tres puntos. Y es que no tienen otra alternativa, ya que, de no hacerlo, cederán terreno y correrán el riesgo de salir del exclusivo grupo de los ocho. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO ONLINE Deportivo Cali VS América de Cali GRATIS Liga Águila Fecha 15)

Actualmente, ambas escuadras suman 23 unidades. Eso sí, las realidades no son las mejores. Deportivo Cali viene de sufrir una dura goleada 5-2 a manos del Deportes Tolima. Asimismo, América de Cali cayó 0-1 ante el Atlético Huila en casa y prendió las alarmas. De hecho, la hinchada no se guardó nada y se pronunció.

Ver EN VIVO ONLINE Deportivo Cali VS América de Cali GRATIS Liga Águila Fecha 15

Día: 6 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

