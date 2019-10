Juanpis González parodia fuga de Aída Merlano y hasta se burla de Noticias Caracol

El video de burla de Juanpis González terminó convirtiéndose en un meme en el que hasta Jorge Alfredo Vargas salió involucrado.

La fuga de Aída Merlano se convirtió en una situación que muchos colombianos vieron como burla. La forma en la que la exsenadora condenada huyó bajando de una ventana y cayendo al suelo fue prácticamente un meme. Así lo consideraron cientos de colombianos, sobre todo, humoristas como el ya famoso Juanpis González.

El personaje de Alejandro Riaño se grabó en el mismo Centro Médico de la Sabana del que huyó Merlano. Además, montó al video imágenes de Noticias Caracol con los presentadores María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas.

En el video ve cómo Juanpis González cae de blanco desde una soga de seguridad, mientras Vargas describe la situación. "Fue visto escapándose de un consultorio odontológico, saltando desde un tercer piso, al parecer, porque no tenía cómo pagar la cuenta", dice el audio montado sobre la imagen.

Así mismo, la imagen fue adaptada con la presentación de Noticias Caracol de la fuga de Merlano. El video muestra la descripción de la fuga de Merlano que se hizo en el noticiero con la imagen de la caída del personaje.

Ese man no soy yo, estoy seguro que es un montaje de la izquierda para desprestigiar mi ex candidatura a la alcaldía de Bogotá. No crean todo lo que dicen de mi… pic.twitter.com/5z6f5wqLBI

— Juanpis González (@juanpisrules) October 4, 2019