Junior vs. La Equidad: los tiburones, ante la posibilidad de entrar a los ocho

Semestre lleno de dudas para el conjunto barranquillero. A pesar de la excelente nómina que tienen, los resultados no han sido los mejores. Así lo refleja la tabla de posiciones de la Liga Águila 2-2019. Actualmente, son novenos con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Razón por la cual no tienen más remedio que ganar o ganar para entrar al exclusivo grupo de los ocho. (Encuentre más abajo el link para Ver Junior de Barranquilla VS La Equidad GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 14)

Las críticas han llovido debido al bajo rendimiento de los jugadores y poco convincente estilo de juego expuesto en cancha. Además, las actitudes de Julio Comesaña no han sido las mejores, generando una gran polémica. Y es que el director técnico tuvo un fuerte enfrentamiento con el entrenador Lucas Pusineri y realizó un reprochable gesto frente a su hinchada.

Es así como, esta es la oportunidad perfecta para reivindicarse y darle un giro a la situación. No obstante, el conjunto asegurador no les hará la vida fácil. La Equidad tiene como objetivo dar el batacazo de la jornada y salir del fondo de la tabla, ya que se encuentran en el puesto 17 con 13 unidades.

Ver Junior de Barranquilla VS La Equidad GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 14

Día: 3 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)