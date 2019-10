¡Para todos los gustos! Video de todos los goles de la Champions League este miércoles

Continúa la acción del torneo de clubes más importante de Europa. En esta ocasión, los cuatro grupos restantes disputaron la segunda jornada. Allí, se presentaron varias sorpresas. De igual manera, algunos de los considerados favoritos no consiguieron el resultado esperado y pusieron en riesgo su clasificación a la siguiente fase. (Encuentre más abajo el video de todos los goles de Champions League Fecha 2)

KRC Genk 0-0 Napoli (GRUPO E)

El único compromiso sin goles se disputó en el Luminus Arena. Eso sí, las emociones no faltaron. La propuesta ofensiva de ambas escuadras fue la gran causante de la infinidad de llegadas. Sin embargo, la mala definición no permitió que se rompiera el celofán, en un partido donde Carlos Cuesta y John Lucumí oficiaron como titulares del equipo belga.

NO SE CANSARON DE FALLAR EN LAS PORTERÍAS#ChampionsxFOX Repasamos las múltiples oportunidades que tuvieron Genk y Napoli en Bélgica. ¿Cuál fue la peor pifia del partido? Revive lo más destacado del cotejo con Hirving Lozano como titular. pic.twitter.com/O65C4cxsll — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

Liverpool 4-3 RB Salzburgo (GRUPO E)

Recital de buen fútbol en Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp dieron una verdadera cátedra en su casa. Sadio Mané, Andrew Robertson y Mohamed Salah, por duplicado, prendieron la fiesta en Liverpool, demostrando que son firmes candidatos para revalidar el título. Hwang Hee-chan, Takumi Minamino y Erling Braut Håland descontaron para la visita.

Sadio Mane scores the goal the put Liverpool ahead of his former club RB Salzburg!#LFC pic.twitter.com/cYMgeo0q1g — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) October 2, 2019

Increíble Robertson donde llega a finalizar la jugada luego de iniciarla desde su posición detrás de la media cancha. pic.twitter.com/duFlriPYg2 — Planeta Liverpool (@LFC_America) October 2, 2019

Hee-Chan Hwang, Van Dijk'i pazara gönderdi ve golünü attı! Liverpool 3-1 Salzburg Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/zwIF5I4kHL — Goal Krampon (@KramponGoal) October 2, 2019

Erling Braut Håland (19) 🇳🇴 has scored for Salzburg versus Liverpool to make it 3-3!! He has only been on for 3 minutes!! 🔥pic.twitter.com/E7dWSmFUJ3 — WünderkinderFootball (@WunderkindFB) October 2, 2019

Así fue el segundo gol de Salah: pic.twitter.com/LYCwX7VhIv — Liverpool FC Español (@Liverpool_FC_ES) October 2, 2019

Slavia Praga 0-2 Borussia Dortmund (GRUPO F)

Borussia Dortmund viajó a Praga y se quedó con un triunfo cómodo ante el Slavia. Los checos volvieron a su realidad luego de sacar un gran punto en Milán ante el Inter. Sin embargo, esta vez no pudieron con los germanos, que ganaron gracias a un doblete del marroquí Achraf Hakimi.

¡LA GRAN NOCHE DE HAKIMI! El ex de Real Madrid se fue con doblete: -El primero un golazo

-Su segundo tanto con todo y sangre en la mano Revive el 0-2 de Borussia 😎Dortmund sobre Slavia Praga🤕#ChampionsxFOX pic.twitter.com/fAxH0yW94D — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

Barcelona 2-1 Inter (GRUPO F)

Al Barça le costó más de la cuenta en Camp Nou. Lautaro puso el gol del Inter, pero dos tantos de Luis Suárez, el segundo ante una gran jugada de Messi, consiguieron el triunfo culé. Vea acá los goles del partido.

Lautaro Martinez scores an early goal to put Inter Milan ahead of Barcelona in the Champions League!#BarcaInter #UCL pic.twitter.com/ojk2L5ioZY — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) October 2, 2019

¿Quién hace mejor a quién? Con Messi en cancha el nivel de sus compañeros debe crecer aún más. Y el más beneficiado sin duda es Suárez. ¡Espectacular! pic.twitter.com/O8lrrOI9df — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) October 2, 2019

Zenit 3-1 Benfica (GRUPO G)

Los rusos sepultaron al Benfica. Artiom Dziuba, Sardar Azmoun y Rúben Dias, en contra, le dieron la victoria al Zenit, que pica en punta en su grupo. Realidad opuesta viven los portugueses. Sus propios errores ponen en peligro su clasificación a los octavos de final. Eso sí, Raúl de Tomás les dio algo de vida.

Artem Dzyuba nunca pasa desapercibido. Qué infravalorado está. pic.twitter.com/xVAp7bbYxA — Luis De Freitas (@Tavome_) October 2, 2019

Zenit home and drypic.twitter.com/HucYQ06AsT — Liam Tyler (@tyler_lj) October 2, 2019

O primeiro golo de Raul de Tomás pelos encarnados. Excelente finalização de fora da área. pic.twitter.com/yHsfurLqct — Rodrigo Carvalho (@rodrigoccc97) October 2, 2019

RB Leipzig 0-2 Lyon (GRUPO G)

El que no los hace, los ve hacer. Esa famosa frase, tan popular en el argot futbolero, resume lo que aconteció en territorio alemán. Mientras Timo Werner desaprovechó tres oportunidades claras de gol, Mepmphis Depay y Martin Terrier silenciaron el Red Bull Arena, dando un duro golpe.

Memphis Depay scores the opening goal for Lyon against RB Leipzig in the Champions League!#UCL #RBLOL pic.twitter.com/H6vbFgieiw — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) October 2, 2019

¡GRAVÍSIMO ERROR QUE SE CONVIERTE EN GOL!#ChampionsxFOX Mira qué tremendo oso cometió el defensa que permitió el gol Lyon, obra de Martin Terrier Así llegó el 0-2 sobre RasenBallsport Leipzig pic.twitter.com/EhPtmX6wil — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

Valencia 0-3 Ajax (GRUPO H)

Sigue la crisis en las toldas Ché. A la inesperada salida del director técnico y la mala relación que existe entre los directivos y los jugadores, se suman los malos resultados. En esta ocasión, Quincy Anton Promes, Donny van de Beek y Hakim Ziyech les propinaron una verdadera paliza.

🎩 QUÍTENSE EL SOMBRERO CON ESTE 'SEÑOR GOL' 🎩#ChampionsxFOX Pónganse de pie para apreciar el GOLAZO de Ziyech ante Valencia. pic.twitter.com/XtuIUryeGb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

¡QUINCY PROMES BAILA EN MESTALLA!#ChampionsxFOX El Ajax no perdona, y amplía la pizarra ante Valencia. El gol del atacante al minuto 34 pic.twitter.com/efhiQQ4gYy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

TADIC + VAN DE BEEK = 🔥#ChampionsxFOX La asistencia del serbio es de fantasía… El mejor ejemplo de cuando te conoces de maravilla con tus compañeros: El Ajax golea al Valencia en Mestalla pic.twitter.com/OVgN68UH06 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

Lille 1-2 Chelsea (GRUPO H)

Los blues no se dan por vencidos. Tammy Abraham y Willian le dieron la primera alegría a su hinchada en Champions League. Recordemos que habían caído en su debut. Caso contrario ocurrió con el Lille, que a pesar de la anotación de Victor Osimhen, ve cómo se alejan sus rivales en la tabla de posiciones.

