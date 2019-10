Decidió quitárselo él mismo una semana después de tenerlo. (VIDEO) Hombre se hizo tatuaje, se arrepintió del resultado y se lo borró con un rallador de cocina

La historia de un joven que decidió quitarse su tatuaje con un rallador de queso, porque no le gustó el resultado, está impactando a más de uno en redes sociales.

Se trata de un joven argentino, del que no se reveló su identidad, pero del que se empezó a viralizar la historia una vez explicó lo sucedido a medios locales.

Según comentó el joven, el hecho se registró en el año 2017, cuando apenas tenía 19 años, luego de ver el resultado de un tatuaje que se había realizado.

El hombre relató que tomó esta decisión por dos importantes motivos, uno era porque quería ingresar a la Policía y el segundo, porque el tatuaje no le gustó.

"Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles", El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje", expresó, como lo reportó El Pregonar.

Lo curioso es que el hombre buscó en Google diferentes métodos para quitarse el tatuaje. Comentó que primero probó con una pierda pómez, pero no le generó ningún resultado. Fue entonces cuando decidió pasar a la segunda opción, un rallador de queso.

"Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica", fue la experiencia que vivió el joven mientras se curaba su herida.

Un amigo se tatuó y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso pic.twitter.com/1tHObPVvaq — Matías (@_Matycosta) October 1, 2019

Ojo, la hizo bien o no la hizo bien? Mejor que el laser pic.twitter.com/tLPX7in0KZ — Matías (@_Matycosta) October 1, 2019

Por fortuna el resultado fue el mejor, con el pasar del tiempo y junto a los cuidados que el joven se hizo, la cicatrización de la piel fue la mejor y no quedó evidencia de la herida.

(VIDEO) Hombre se hizo tatuaje, se arrepintió del resultado y se lo borró con un rallador de cocina.

Las imágenes se han viralizado en poco tiempo en redes sociales.

PARA MÁS INFORMACIÓN VIRAL, AQUÍ.