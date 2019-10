"Solo nos miraba y nos decía que no fuéramos a decir nada", comentó la mujer. Testigo relató el momento en el que Aída Merlano se fugó.

La exsenadora, Aída Merlano, este martes 1 de octubre, mientras se encontraba en una cita médica, realizó un escape de película.

En el norte de Bogotá, La excongresita, que había sido condenada hace dos semanas por delitos electorales, huyó de la justicia en una motocicleta.

Autoridades dieron a conocer un video en el que se puede ver la fachada del centro médico, que está ubicado en la calle 109 con Carrera Séptima.

En la grabación se ve cómo repentinamente aparece una cuerda colgando, luego en escena aparece un motociclista con distintivos del servicio de domicilios Rappi, posteriormente Merlano cae aparatosamente al intentar bajar por la cuerda, se sube a la moto y huye del lugar.

Ahora se conoció el testimonio que dio una de las mujeres que fue testigo del cinematográfico escape.

La mujer aseguro que en ese momento nadie sospecho que se tratara de la excongresista. "Yo iba bajando del parque que está en Usaquén. De repente, se vio cómo salió una cuerda roja por una ventana y en ese momento vi una mujer saliendo. Ella se soltó y cayó", relató la testigo para Blu Radio.

"Ella no quería decir nada. Solo nos miraba y nos decía que no fuéramos a decir nada. Se montó en la moto. Nos dijo con cara de susto que no fuéramos a decir nada y que no la tocáramos".

Autoridades dieron a conocer hace poco tiempo, unas imágenes en las que se puede ver la cuerda que la exsenadora usó para huir del lugar, amarrada a uno de los mobiliarios que se encuentran dentro del consultorio.

"Ella se levantó adolorida y se montó en la moto, mientras el guarda de seguridad del parqueadero estaba llamando por boquitoqui. No tenía ni idea que era ella. Además, ella estaba demasiado arreglada y bien vestida como para uno sospechar", comentó para finalizar al medio anteriormente mencionado.

