Gremio vs. Flamengo: no todo es River y Boca, inicia la otra semifinal de Copa Libertadores

El mundo del fútbol se paralizó con el superclásico argentino y no era para menos. Los dos mejores equipos del continente protagonizaron un verdadero partidazo. Sin embargo, es momento de la otra llave. Dos gigantes de Brasil prometen un choque titánico en la Arena do Gremio. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO ONLINE GRATIS Gremio VS Flamengo AHORA STREAMING)

Los de Portoalegre se ilusionan y con justa razón. El presente del equipo es maravilloso y prometedor. Eso sí, no será nada fácil. Flamengo vive un momento de ensueño y así le reflejan sus resultados. Actualmente, es el flamante líder del Brasileirao con 49 puntos y una diferencia notoria con relación a sus rivales.

El rendimiento de ambos conjuntos promete. Y es que los dos clubes apuestan al planteamiento ofensivo. Razón por la cual, se espera un compromiso bastante intenso, lleno de ocasiones de peligro y, por qué no, con goles.

Ver EN VIVO ONLINE GRATIS Gremio VS Flamengo

Día: 2 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Fox Sports

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

