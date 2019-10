(Video) Nueva burla de Nicolás Maduro en contra de Iván Duque y que tiene que ver con "Porky"

Esta vez fue más enfático con el presidente de Colombia. La nueva burla de Nicolás Maduro en contra de Iván Duque y que tiene que ver con "Porky".

En días anteriores hubo un rifirrafe entre el Gobierno de Colombia y el régimen de Maduro, en donde el mandatario venezolano se refirió a Iván Duque como "Porky".

Ante esta situación, el Gobierno colombiano envió una nota de protesta al país vecino. Además, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez protestó vía Twitter por la mención.

Ante ello, Nicolás Maduro se volvió a referir al tema, y con algo de razón, volvió a enviar otro dardo a Duque.

"Yo a Iván Duque le le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante y él no protesta, pero porque le dije Porky sacaron una nota de protesta. Pido disculpas, no te digo más imbécil ni Porky, está bien", dijo el mandatario.

La nueva burla de Nicolás Maduro en contra de Iván Duque y que tiene que ver con "Porky". Puede verlo después del segundo 35:

"Yo a @IvanDuque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante y él no protesta, pero porque le dije Porky sacaron una nota de protesta. Pido disculpas no te digo más imbécil ni Porky está bien", dijo @NicolasMaduro. pic.twitter.com/R0s6kFdTfP — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 1, 2019

Hasta el momento la tensión en ambos países continúa con acusaciones cruzadas sobre grupos armados en la frontera.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: