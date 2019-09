La sucia estrategia que proponen exjugadores de Boca para ganarle a River en Libertadores

De nuevo, River y Boca se ven las caras a nivel internacional. Los dos equipos más grandes de Argentina protagonizarán una edición más del Superclásico, esta vez de forma continental.

El equipo de Marcelo Gallardo llega con el recuerdo fresco de haber ganado la final del año anterior. Fue en el Santiago Bernabéu de Madrid, en una final atípica, pero eterna.

River derrotó a Boca en tiempo suplementario y causó una herida profunda en el equipo xeneize. Ahora, la Copa Libertadores da la posibilidad de cicatrizar a menos de un año.

La gran pregunta es cómo ganarle a River. El encargado de armar la estrategia es Gustavo Alfaro, pero algunos ídolos le dan propuestas para que lo consiga. El pedido de los exfutbolistas de Boca es recuperar la identidad y con una estrategia que se antoja sucia.

La sucia estrategia que proponen exjugadores de Boca para ganarle a River en semifinal de Copa Libertadores

Tanto Raúl Cascini, como el inolvidable Ángel Clemente Rojas, coinciden en que para ganarle a River deben "cagarlo" a patadas y a trompadas. Los exjugadores creen que con violencia lograrán detener al club millonario, del que dicen es mejor desde lo técnico. A la misma propuesta se une Alberto Márcico, quien jugó en los 90.

Del mismo modo, Publimetro Colombia consultó con Fabián Vargas, quien dio un punto de vista distinto. "Boca en su ADN no es un equipo de jugar bonito. Allá les importa más el temperamento y los huevos, antes que cualquier cosa. A la gente no le va a importar el cómo en esta llave. A mí sí me gustan las formas, pero como no soy el técnico… Habrá que hacerle fuerza".

La ida de River Plate vs. Boca Juniors será este 1 de octubre, a las 21:30 hora local (7:30pm de Colombia). La vuelta será el martes 22 de octubre, en el mismo horario.

