Miguel Uribe Turbay: “Elegirme es sinónimo de no retroceder”

Miguel Uribe Turbay, ¿qué lo une con los movimientos políticos que lo acompañan?

Miguel Uribe Turbay: Hemos logrado hacer una gran coalición que no es ideológica, sino que termina uniéndose en torno a unos programas, una visión de Gobierno. ¿Qué me une con los otros partidos que me apoyan? Hacer el metro, por ejemplo. Todos, no importa de qué partido sean, no importa de dónde vengan, necesitamos el metro y hemos hecho un compromiso en donde no vamos a retroceder ni un centímetro para hacerlo. Pero lo mismo pasa con las otras obras que no podemos echar para atrás. Tenemos que mejorar lo que queda pendiente. Soy consciente de que hay cosas que faltaron por hacer, pero es que eso no se logra en cuatro años.

¿Cuál es el plus de su campaña?

Miguel Uribe Turbay: Esta es una campaña optimista, que vende alegría y esperanza. Nosotros no estamos dedicados a contarle a la gente lo malo que estamos viviendo, sino lo bueno que podemos vivir, pero si nos unimos y convivimos juntos. Soy un candidato que tiene experiencia, conocimiento, pero sobre todo, transparencia absoluta. Los bogotanos estamos cansados de la corrupción. Entonces, los ciudadanos querrán escoger a alguien con experiencia, pero además de eso, les ofrezco transparencia y eso es una prenda de garantía.

Usted habla de campañas de desprestigio en su contra, ¿cómo ha trabajado con eso?

Miguel Uribe Turbay: Vale la pena decir que yo siempre he actuado por encima de la mesa, nunca por encima de la ley. Lo que hago privadamente lo puedo decir públicamente. Yo estoy tranquilo porque no tengo rabo de paja. Lamento que la única forma de atacarme sea con mentiras y acusaciones falsas. Lo hacen, porque me ven creciendo. Somos la campaña que más crece y somos la campaña con mejor tendencia en las encuestas. Tenemos más respaldo y más apoyo. Estamos en toda la ciudad. Yo en los debates vengo demostrando que soy el candidato que más conoce y cero actos de corrupción. La única forma que tienen para atacarnos es con falsedades, pero yo estoy tranquilo.

¿No termina esto ayudando a la polarización?

Miguel Uribe Turbay: Es importante mostrar las diferencias; mostrar la contundencia con la que defendemos nuestras ideas y mostrar carácter. Ojo, no se puede confundir carácter con mal carácter. Tener posiciones no se puede confundir con la polarización. Una cosa es tener posiciones y otra cosa es la tibieza que no le hace ningún bien a la ciudad. Una cosa es tener posiciones y otra, muy diferente, es el mal temperamento, que le haría mucho daño a Bogotá.

Hace poco usted se molestó porque en PUBLIMETRO dijimos que era de derecha, ¿por qué?

Miguel Uribe Turbay: Esta es una candidatura que no ha planteado nunca el debate entre izquierda o derecha; es entre avanzar o retroceder; entre quienes queremos el futuro y los que quieren el pasado y los que queremos construir sobre lo construido.

Esta campaña no es de unos partidos. Hay movimientos políticos, cívicos, sociales, de diferentes tendencias. Por una parte, estamos dando un mensaje antipolarización. Estamos reconciliando a personas que piensan diferente y las estamos poniendo de acuerdo en torno a un proyecto de ciudad. Yo considero que tener en una candidatura, diferentes tendencias no es una desventaja, sino una oportunidad para dejar el odio, la polarización, los sectarismos.

Usted es uno de los primeros que apoyan a TransMilenio por la carrera Séptima… con la decisión judicial que lo frena, ¿qué va a hacer?

Miguel Uribe Turbay: Desafortunadamente, 27 proyectos o más están frenados por decisiones judiciales y por decisiones malintencionadas de la oposición. Ese es un reto adicional. Gobernar implica también asumir esos ataques de un sector que malgobernó la ciudad y que ahora no deja a la ciudad avanzar. Pero mi plan de movilidad es más ambicioso que eso, y sobre todo es posible, porque no llego a improvisar, a empezar de ceros, o a destruir.

Con TransMilenio: yo sí pienso fortalecer un sistema del que nos tenemos que sentir orgullosos. No voy a condenar a 2,5 millones de personas a vivir en la congestión, sino que les voy a mejorar el sistema con más rutas, con un servicio más ordenado, mejor seguridad y combatiendo a los colados.

Hábleme de esa propuesta plana para estudiantes…

Miguel Uribe Turbay: Estoy proponiendo a los estudiantes que por 70.000 pesos, tengan dos transportes diarios. Esto para que promueva el uso del transporte público, se desincentive la evasión del pago y así terminemos apoyando a los jóvenes para que estudien. Eso va a llevar a una tarifa plana. Estoy proponiendo otras troncales de TransMilenio con energía limpia; buses eléctricos y arborizar renovando el espacio público y la infraestructura.

Aparte de TransMilenio, ¿qué necesita la movilidad bogotana?

Vengo a terminar lo que se comenzó y además soy el que puede garantizar la construcción del metro más rápida. El metro se va a hacer y se va a hacer ya. Voy a financiar, voy a estructurar y dejar casi lista la segunda línea entre Engativá y Suba. Propongo cinco cables: Usaquén, El Codito, San Cristóbal, Usme y Santafé y traer buses eléctricos al Sitp. No quiero que perdamos mucho tiempo. Mientras otros discuten, yo ejecuto; mientras otros dan ideas, yo doy resultados.

Candidatos como Hollman Morris dicen que el metro subterráneo ya estaba listo y que usted ayudó a frenarlo, ¿eso es cierto?

El metro subterráneo nunca estuvo listo. Nunca estuvo apoyado por la banca multilateral, ni por el Gobierno, ni tuvo la financiación y ni siquiera existía la Empresa Metro. Por lo tanto, es falso lo que aseguran los sectores que ya malgobernaron la ciudad. Tuvieron unos años para hacerlo realidad, no lo hicieron y ahora pretenden impedir que se haga. Hice parte del equipo que consiguió la plata para el elevado, que logró la aprobación y está listo para adjudicarse. Voy a hacer la primera línea y luego dejaré la segunda lista.

¿Y la seguridad?

Hay que luchar de frente contra el narcotráfico. Esto exige una lucha frontal y sin asco. Esto exige trabajar en equipo con el Gobierno y la fuerza pública y voy a luchar contra la impunidad. Voy a trabajar para que haya cero tolerancia con el delito. Vamos a fortalecer los procesos de captura y judicialización.

¿Cómo vive la cercanía de la gente en campaña?

Cada persona que me manifiesta su apoyo o logro convencer en la calle es mi más grande satisfacción. Son los que me están ayudando a ganar, pero es para ellos el beneficio. Eso es lo que me exige mayor compromiso para hacerlo bien. La mayoría de la gente es receptiva, se deja hablar. Es una ventaja no tener nada, ni un escándalo de corrupción detrás de mí. Me emociona la cercanía, los abrazos, cuando me piden calcomanías, cuando me piden una manilla y se van felices por tomarse una foto conmigo. Eso me llena de alegría. De mucha alegría. Para mí la política es la herramienta más grande de transformación social. Ahora, también hay momentos donde hay personas que confrontan y trato de hablarles con respeto. No insulto, no agredo a nadie.

¿Cómo es un día de campaña suyo?

El ritmo es tenaz. Un día termino a las 12:00 de la noche, amanezco a las 5:00 a.m. Esa es la campaña. Todos los días tengo energía y ánimo, porque siento que estamos creciendo. Siento que estoy haciendo las cosas bien. Hay momentos en los que uno siente que ya no hay fuerza, pero el cariño reactiva. No comemos, de vez en cuando una gaseosa sin azúcar. Busco el huequito para comer. Salgo temprano y me despido de la familia. Hablo mucho por WhatsApp, mira todos estos mensajes… mi esposa a veces me acompaña. Cuando se puede, estamos juntos, o ella está con las niñas y estamos hablando todo el día. Quisiera hacer ejercicio pero no alcanzo. Entre la camioneta me la paso respondiendo mensajes.