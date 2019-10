El doloroso mensaje de la mamá de Colmenares a días de conmemorar su muerte

El 31 de octubre se conmemora el noveno aniversario de la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. En 2010, en extrañas circunstancias murió el joven luego de una fiesta de Halloween, en el parque el Virrey en el norte de Bogotá.

Desde ese entonces se ha dado una batalla legal de la familia del joven, que asegura que lo de su hijo fue un asesinato y que los responsables están sueltos, y las familias de otros tres jóvenes que hoy han hecho sus vidas, alejados de los lentes de los medios.

Sin embargo, con la proximidad de la fecha, la familia del joven se ha dedicado a recordarlo con cartas, con videos inéditos y con fotografías que dan cuenta del dolor que aún guardan los familiares de quien no consideran se haya arrojado por voluntad propia al caño del Virrey.

Ahora, un mensaje de la madre del joven, ha dejado impactados a todos sus seguidores y muchos dicen conmoverse hasta las lágrimas.

"Luis Andrés, hijo mío: 8 años y 11 meses sin tu presencia física, pero sentimos que estas junto a nosotros con tus recuerdos, y nosotros luchando contra todos y contra el mundo hasta que haya justicia, sin claudicar… Termina el mes de septiembre y de inmediato se congestiona todo en la casa… cuando empieza ese fatídico mes de octubre, un mes difícil para vivir desde el día de tu crimen, y todos quisiéramos que lo eliminaran del calendario paro no tener que volverlo a contar: muchas cosas se revuelven, pero seguimos en la vida convencidos de la bendición de DIOS para seguir el camino con fortaleza y perseverancia hasta que haya justicia.

Hoy quiero invocar las palabras que el anciano Simeón le dijo a la santísima virgen Maria: ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! Y esto lo invoco para indicar que esta mujer, Oneida, la mamá de Luis Andrés, ha sufrido lo indecible desde el día que unos criminales le quitaron la vida a su hijo, desde el día que lo dejó salir a compartir su felicidad con unos supuestos amigos. Luís Andrés, su hijo, sus ojos, su diario vivir, la felicidad de su vida… Y desde ese día yo he creído que DIOS le debe tener una recompensa enorme en la eternidad, porque no es fácil ni gratis pasar por una tragedia como la que ha vivido Oneida. Para los que creemos en DIOS no hay duda, estamos convencidos, que vivir de esa manera tiene que tener una recompensa en la vida eterna…La herida está sanada y el dolor ha ido aliviando, pero la cicatriz sigue sin borrar y así será por el resto de nuestras vidas porque nunca olvidaremos a Luis Andrés; a veces pensando en mi soledad concluyo que Oneida aun sigue viva es porque la mantienen su fe y la misericordia de DIOS.

SOLO PEDIMOS JUSTICIA, NADA MÁS…", aseguró la madre del joven en Instagram.