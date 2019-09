"Estuve a punto de perder la vida": Hollman Morris recuerda violento accidente

Con su lucha por el metro subterráneo y la defensa de las ciudadanías libres, Hollman Morris aspira a llegar a a la Alcaldía de Bogotá.

Este 27 de octubre se enfrentará en las urnas contra Claudia López, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe.

Los candidatos no han dejado de aparecer en los medios de comunicación exponiendo sus propuestas y algunos detalles de su vida.

En The Suso’s Show, de Caracol TV, Morris recordó que cuando tenía 16 años sufrió un violento accidente.

Todo ocurrió en San Andrés: "estuve a punto de perder la vida. Yo siempre digo que estoy vivo de milagro", agregó.

Según dijo, tras el fuerte impacto se rompió una pierna, además de algunas contusiones.

"Yo me bajé del bus y me atravesé. No me percaté de que venía una volqueta de la basura (…) me partió una pierna", relató.

Luego de aquel accidente, se devolvió a Bogotá por un tiempo y posteriormente se fue a vivir a Barranquilla.

