¿Cuánto le pagaron a testigo de Uribe para que declarara contra Cepeda?

Falta muy poco para la indagatoria que la Corte Suprema de justicia realizará en contra de Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

El caso, el que hoy lo involucra, da cuenta de que Uribe y sus abogados habrían pagado a testigos, a paras y otros delincuentes, para que hablaran en contra del senador Iván Cepeda.

Aunque en un inicio, el que estaba involucrado en estos hechos era Cepeda, las investigaciones tomaron otro rumbo y sentenciaron que el pago vino de otro lado para que los testigos dijeran mentiras contra Cepeda.

Así, fue como llegaron al expresidente Uribe, quien tendrá que responder por las indicaciones de testigos, paras encarcelados, que dicen que él y sus abogados los sobornaron con el fin de que hablara.

El testigo más fuerte, Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar con el alias 'Comandante Víctor' y quien era uno de los testigos a favor de Uribe, ahora es su rival en los estrados.

Pues el expara, contó que dos abogados de Uribe le dieron plata para que firmara y declarara en contra de Cepeda, la suma de 40 millones de pesos, que ahora quieren hacer pasar por ayuda humanitaria.

“Porque las ‘hermanitas de la caridad’ estaban dando plata… Los recibos se los mostré a la Corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad; ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije: no les voy a firmar eso. Uno no es pendejo, he sido bandido”.

Ahora, los Abogados Diego Cadena y Samuel Arturo Sánchez Cañón, aseguran que eso era una donación humanitaria y habrían presionado al expara para que dijera uqe la plata no era para sobornarlo, sino para beneficencia.