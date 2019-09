Líder del paro de transporte: "me ofrecieron 200 personas para provocar el caos"

Hernando Chávez, líder del paro de transporte que sacudió Bogotá durante la semana, hizo la grave denuncia.

Las múltiples protestas y enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes causaron el caos esta semana en Bogotá. La primera de esas protestas fue relacionada con el paro de transportadores contra las sanciones que han recibido. El líder del paro de transporte, Hernando Chávez, declaró que el caos hubiera podido ser mucho mayor.

Según Chávez, desconocidos le ofrecieron grupos de personas para hacer caos en sus protestas. "Personalmente me ofrecieron gente, que me colocaban en cada punto 200 personas, y no lo permití. Dije: ‘no, lo de nosotros es en paz, sin violencia’", aseguró el líder del paro de transporte.

Esta denuncia fue conocida por el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García. El alto funcionario aseguró que la denuncia es de mucha gravedad. "Hará parte de la investigación para determinar quién estaba proponiendo, y con qué propósito, ubicar estas personas para generar afectación a la ciudad”, dijo, según Noticias Caracol.

Las protestas en medio del paro de transportadores generaron graves afectaciones. En los tres días, se registraron daños en más de 200 buses del SITP y TransMilenio. También se produjeron capturas a 62 personas responsables de esos daños.

