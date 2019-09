El organizador del paro de transportadores, Hernando Chávez, y otras seis personas, fueron capturadas por obstaculizar las vías.

Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron las capturas. No obstante, horas después todos quedaron en libertad.

Pese a esto, el proceso continúa. La Fiscalía los citó para 13 de diciembre a la audiencia de imputación de cargos por los delitos de daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública y crear pánico en la sociedad.

“En relación con aquellas personas que han obstaculizado las vías tenemos procesos de judicialización en curso. El inconveniente que tenemos es la baja pena que se encuentra en relación con estos sujetos, por lo que en la mayoría de los casos no serán medidas de aseguramiento. No obstante, he ordenado que se continúe hasta el final con las acusaciones, hasta llegar a las sentencias respectivas”, expresó el fiscal (e) Fabio Espitia, de acuerdo con Cablenoticias

Promotor del paro de transportadores quedó libre, pero la Fiscalía le imputará cargos

Desde este lunes, cientos de transportadores han afectado la movilidad de Bogotá y la Sabana por múltiples manifestaciones. El paro buscaría, entre otras cosas, impedir que se cancelen las licencias de conducción para quienes han cometido múltiples infracciones.